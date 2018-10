Lokal ”rock-forfatter” aktuel med en biografi

Karsten Jørgensen har skrevet biografier om John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, og de seneste to bøger er: Bruce Springsteen – en biografi (Klim 2012) og Neil Young – en biografi (Klim 2015) Foto: Privat

Forfatter Karsten Jørgensen har ramt helt plet med sin biografi om Paul Simon efter kunstneren i juli måned afsluttede sin afskedsturne med blandt andet en optræden i Royal Arena

Af Dorthe Brandborg

– For mig selv personligt var Paul Simon i høj grad en af de få musikere, der, gennem sine melodiske og lettilgængelige sange i 1960’erne i duoen Simon & Garfunkel, fik mig til at dyrke guitarspillet og drømme om en fremtid som folkesanger, fortæller Karsten Jensen, der er en omhyggelig researcher til sine bøger om store rocklegender.

Karsten Jørgensen fortæller om de seks årtier, hvor Paul Simon igen og igen har sat sit aftryk i rock- og popmusikken fra starten med gennembruddet i midten af 1960’erne sammen med Art Garfunkel og sangen ’The Sound of Silence’, over ’Mrs. Robinson’ fra filmen ’The Graduate’ og ’Bridge Over Troubled Water’, til de første år som solist i 1970’erne med ’Still Crazy After All These Years’og ’50 Ways To Leave Your Lover´.

-Paul Simon har hele tiden skrevet teksterne og musikken selv, han er singer-songwriter som kollegerne Bob Dylan og Leonard Cohen, og hans kunstneriske højdepunkt i 1980’erne, ’Graceland’, bragte ham rundt i hele verden, både bebrejdet og hyldet for sit samarbejde med sydafrikanske musikere, før apartheid var knust. Paul Simon her altid eksperimenteret med genrer og medier, også film og musicals har han skrevet og-eller deltaget i, fortæller Karsten Jørgensen.

Bogen slutter med Paul Simons farvel-turné Homeward Bound og det nye album ’In The Blue Light’ i efteråret 2018.

DB