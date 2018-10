Lokaludvalget vil høres om Brønshøj Gamle Skole

Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, foran den gamle skole på Brønshøjvej. Foto: ef

Henvender sig til borgmesteren med ønske om ny vurdering af skolens fremtidige anvendelse

Af Erik Fisker

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen kan se frem til at modtage et brev fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg om den kommende brug af Brønshøj Gamle Skole på Brønshøjvej. Det besluttede Lokaludvalget på sit møde torsdag i sidste uge.

– Vi har via lokalavisen erfaret, at Børne- og ungdomsforvaltningen agter at benytte Brønshøj Gamle Skole som base for Skoletandplejen, når fritidshjemmet der er tilknyttet Brønshøj Skole ikke længere har brug for bygningen, siger formanden for Lokaludvalget Hans S. Christensen.

– Det undrer lokaludvalget, at vi ikke er blevet inddraget i denne sag, da det bør være almindelig kendt, at mange lokale borgere og Brønshøj-Husum Lokaludvalg længe har ønsket en anden udnyttelse af skolen, når lokalerne blev ledige, tilføjer han.

Dårlig udnyttelse af markant og central bygning

– Det kan godt være, at Børne- og ungdomsforvaltningen betragter det som et internt forvaltningsanliggende. Men i Lokaludvalget ser vi på bydelen med et helhedsorienteret blik, og vi synes, at det er ærgerligt, at der skal være tandklinik i Brønshøj Gamle Skole. Lokaludvalget er generelt uforstående over for, at forvaltningerne ikke i højere grad ønsker at gøre brug af den viden om bydelen som helhed, som lokaludvalget ligger inde med, siger Hans S. Christensen.

Lokaludvalget mener, at det er dårlig udnyttelse af en så fin og centralt placeret bygning at gøre den til tandklinik, særligt fordi det betyder, at bygningen kun kommer til at blive brugt i dagtimerne. Med det stigende pres på kommunale faciliteter ville en mere multifunktionel brug af Brønshøj Gamle Skole være at foretrække, mener Lokaludvalget.

Kulturakse i Brønshøj

– Kulturen bliver ofte sorteper i forbindelse med politiske prioriteringer, og det bør ikke ske her, siger Hans S. Christensen. Lokaludvalget.

Lokaludvalget er klar over, at der ikke p.t. er politisk opbakning til opførelse af et stort samlende kulturhus/kulturscene i Brønshøj-Husum med kapacitet til flere hundrede personer.

I stedet har lokaludvalget valgt at arbejde med en strategi, hvor området fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn synliggøres som en samlet ’kulturakse’ med flere samspillende kultur- og fritidsfaciliteter, herunder Brønshøj Torv, Brønshøj Bibliotek, Rytterskolen, Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Vandtårn samt Bellahøj 21st Barkings sandsynligvis kommende spejderhus på vandtårnsgrunden – samt som en satellit Bellahøj Friluftsscene.

– Gamle Skole befinder sig på denne strækning og kunne ifølge Lokaludvalgets nylige høringssvar i forbindelse med kommunens Kultur- og Fritidskompasset være en stor gevinst for kulturen og ikke mindst for de musiske og kreative tilbud til børn og unge, hvis bygningen kunne omdannes til et kreativt miljø (musik – og malerskole) med tilbud om mange typer af musikundervisning, øvelokaler, musikscene og kreative værksteder. Samtidig kan området om skolen udvikles til et endnu mere multifunktionelt aktivitetsmiljø, der vil være et helt nyt tilbud til lokalområdets børn og unge, siger Hans S. Christensen.

Ønsker en mere visionær løsning

– Vi vil i Lokaludvalget gerne bidrage til en mere visionær løsning for og brug af Brønshøj Gammel Skole. Hvis beslutningen om placeringen af tandklinikken ikke kan omgøres, som vi mener den bør, vil Lokaludvalget gerne i dialog med BUF og Kultur ord om udnyttelsen af eventuelle restlokaler samt udendørsarealerne og pavillonen ved siden af skolen til kulturelle formål, slutter Hans S. Christensen.