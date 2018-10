Middag og debat om Københavns fremtid

Kom til Middag Med Mening i Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter Voldparken

Af Dorthe Brandborg

Københavnerne bor og lever i København og er derfor eksperter i byens liv. Københavns Kommune vil derfor gerne have københavnernes bidrag til Københavns nye vision, som er sendt i høring fra d. 24. september til d. 20 november. Med kampagnen ’københavnersnak’ vil Københavns Kommune gribe høringsperioden an på en ny måde. Som en del af kampagnen sættes der derfor fokus på byens udvikling gennem i alt 10 festlige arrangementer rundt om i København og en engageret samtale på sociale medier.

Det første arrangement finder sted torsdag den 4. oktober fra kl 17.30 i Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter Voldparken i Brønshøj, hvor lokale københavnere kan debattere byens udvikling i en uformel snak over bordene. Københavns Kommune deltager i samtalen og tager centrale pointer med til det videre arbejde med Kommuneplanstrategi 2018 og Kommuneplan 2019.