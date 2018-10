Modeshow med stil og charme

Foto: Kaj Bonne.

Velbesøgt etnisk modeshow i det nye Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Af Erik Fisker

Omkring 150 mødte op i den spændende sal i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, da der i fredags blev afholdt modeshow, og det var både stolte syersker og modeller, der viste moderne beklædning med et etnisk præg. Det blev en eftermiddag med en god stemning, som udover mange spændende kreationer og accessoires, også bød på mad og musik med Fuat Talay og Cahit Ece.

Det er lokale syersker fra bydelen, der både har designet og syet tøjet, og målet har blandt andet været at vise ”etnisk” traditionelt tøj i nye klæder. Udover de mange lokale besøgende var der repræsentanter fra Nationalmuseet og Danmarks Designskole, som de lokale syersker skal indgå i samarbejde med.

Showet er et resultat af et samarbejde mellem Sy- og Designværkstederne IGNE:OYA Tingbjerg og den boligsociale helhedsplan Husum for Alle.

Modeshowet er støttet af blandt andet Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Se flere af Kaj Bonnes fotos her