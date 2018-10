Møde i Lokaludvalget

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 25. oktober, kl. 18.30 i Tingbjerg i T-huset, Langhusvej 89.

Af Erik Fisker

Mødet indledes som sædvanligt med ”Tilhørernes punkt”, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget. På mødet skal blandt andet behandles ikke mindre end 16 ansøgninger om økonomisk støtte til lokale aktiviteter.

Endvidere har skolelederen og skolebestyrelsesformanden fra Husum Skole anmodet om foretræde for udvalget for at fortælle om skolens udfordringer med faglokaler og udearealer.