Mørkeleg på Husum Skole

Husum Skole, taget i brug som Danmarks første aula-skole i 1930. Her i solens klare skær. Foto: kv

Torsdag aften den 4. oktober var tiden atter inde til ”Gamle Elevers Aften” på Husum Skole.

Af Kaare Vissing

Jeg havde såmænd kun deltaget to gange før, men fra nu af ville jeg prioritere denne nostalgi frem for andre muligheder. Første gang jeg deltog, var i 1996, hvor vi blev budt velkommen med en lille tale. Og hvor jeg blandt andre mødte de to fodboldspillere Bo Jørgensen og John Kaltoft, som jeg begge gik i klasse med på skolen i årene 1955-65.

Anden gang var i 2016, hvor der ikke var nogen velkomsttale, men dog en fuldt oplyst aula og skilte med årstal for, hvornår man begyndte i 1. klasse, så man havde optimale muligheder for at finde jævnaldrende gamle elever.

Spændt tog man så dertil i år. Hvem mon dukkede op, og kunne man kende hinanden? Da jeg gik op ad trappen til skolen fra Karlslundevej sammen med min gode ven Ole Jensen, troede jeg, at arrangementet var aflyst, for aulaen syntes at henligge i mørke.

Nå, den var god nok, og der var da tændt nogle få lamper – hvem sagde nødbelysning? – så man kunne se at betale de 20 kr., entréen kostede. Ole og jeg var der kun i en lille times tid, og især jeg fik nogle få gode samtaler.

Men ak, de store, højthængende lamper i loftet over aulaen blev aldrig tændt. Ingen velkomsttale som i 1996 og ingen skilte med årstal som i 2016. Skolens gamle elever famlede rundt i den svage belysning og genkendte først hverandre, når de var stødt ind i hinanden.

Nogle havde gamle sort-hvide klassebilleder med fra dengang det sociale samvær var mere farverigt, men i efterårets aftenskumring var det nærmest umuligt at se, hvem der var på billederne. På vej fra skolen var jeg taknemmelig for gadebelysningen, mens jeg spekulerede på, om Bo eller John mon havde været til stede i aulaen.

Kort sagt – da man i en hæderlig lokalavis ikke skal bruge drøje ord – det var ikke just det mest intelligente arrangement, jeg nogensinde har været med til!