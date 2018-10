Mostelauget har skabt en tradition i bydelen OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne

2018 har været et rigtigt æbleår og over 200 æbletræsejere havde i lørdags fundet vej til Brønshøj Torv, hvor bydelens mostelaug med Lise Nielsen i spidsen, havde stillet kværn, to æblepressere og mandskab til rådighed, så alle kunne få mostet deres æbler

Af Dorthe Brandborg