Noble mænd på motorcykler

Det handler rigtig meget om ekvipering, hvilket skyldes, at oprindelsen til DGR skal findes hos en flok australske bikere, som fik lyst til at skabe fokus på, at alle bikere ikke er “bad guys”. Derfor besluttede de, tilbage i 2012, at tage deres mest “dapper” outfit på og køre en tur. Foto: Pressefoto

Der var masser af snoede moustacher og velsiddende jakkesæt da Fa. Moto-Sport på Degnemose Allé 4 for 3. år i træk inviterede til morgenmad inden dette års Gentlemans Ride i hovedstaden

Af Dorthe Brandborg