Pas på børnene til halloween

Foto: DB

På onsdag den 31. oktober er det halloween, og selvom det helst kun skulle være sjov og ballade med et lille gys, lurer mange farer, når børnene begiver sig ud i uhyggelige kostumer for at samle slik

Af Dorthe Brandborg

Nu kan du følge de fem råd fra Børneulykkesfonden, der guider børn og forældre til en sikker halloween, så familierne blot skal fokusere på at have en (u)hyggelig aften.

Spøgelser, hekse og zombier fylder snart villavejene, når børnene inden længe kimer dørklokker og siger ”slik eller ballade”. På onsdag d. 31. oktober fejres halloween nemlig landet over. Men med levende lys, brandfarlige kostumer og efterårsmørke er det en god idé, at familierne følger en række forholdsregler, så aftenen ikke ender med en tur på skadestuen.

-Halloween er en sjov og anderledes højtid, som kan bringe familie og venner sammen om nogle hyggelige aktiviteter. Men halloween ligger samtidig med, at det for alvor bliver mørkt om eftermiddagen, og mange forældre tænker ikke over, at børnene denne dag bevæger sig i trafikken uden reflekserne, som de måske normalt har på jakken eller tasken. Vores råd er derfor, at man som forældre husker, at børnene skal være synlige i efterårsmørket, siger Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Også kostumerne skal ifølge Henriette Madsen igennem et ”sikkerhedstjek”:

”Det kan være en god idé at være opmærksom på, om kostumet har lange snore, da disse kan udgøre kvælningsfare. Hvis det perfekte kostume fx har en kappe, så gå efter én med velcro-lukning i stedet. Husk også, at kostumer kan have løse smådele, og forældre skal derfor huske at følge anbefalingerne om alder, som med alt andet legetøj.”