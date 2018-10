Revision af kommunens træpolitik

I 2016 vedtog Borgerrepræsentationen en træpolitik for København. Denne skal nu revideres, og formålet er at skabe en mere grøn by og fortsat bevare eksisterende træer og plante nye træer uden at hindre en udvikling af byen. Revideringen af træpolitikken er p.t. på vej gennem det politiske system på Københavns Rådhus. Forvaltningen foreslår, at det […]

Af Erik Fisker