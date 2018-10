Så skal der mostes

Foto: Colourbox

Lørdag den 6. oktober inviterer Brønshøj Mostelaug til Æbledag på Brønshøj Torv

Af Dorthe Brandborg

2018 har været et rigtig æbleår og det har bugnet af æbler i de danske haver. I stedet for at smide sine nedfaldsæblerne ud, kan man nu bruge lørdagen på at moste dem fra kl. 11-15.

-Man skal komme med sine egne æbler og så stiller vi to æblepressere til rådighed. Hvis man ikke selv har flasker at bringe mosten hjem i, så har vi nogle specielle poser, som man kan købe for 10 kr, fortæller Lise Nielsen, der sammen med tre andre har stået for at stable æbledagen på benene i bydelen de sidste tre år.

Udover at få mostet æbler kommer den lokale kunstner Susse Volander også og laver æblekunst sammen med børnene.

-Vi har selv nogle store flotte æbler med, som børnene kan dekorere, mens forældrene taler med naboerne, udveksler opskrifter og moster æblerne, fortæller Lise Nielsen og tilføjer at Martin Grønbech fra Coffeesound også vil være tilstede med sin kaffevogn. Han sælger kaffe og så kan man få smagsprøver på kager.