Sejre til Fix og Stefan

Fix både vandt og tabte, mens Stefan spillede uafgjort og vandt

Af Jan Løfberg

Serieklubberne Fix og Stefan er placeret midt i rækkerne hhv. fire og tre runder før vinterpausen. Fix har 14 point på 6. pladsen i serie 1. Stefan har i serie 2 12 point på 7. pladsen.

På kunstgræsset i Tingbjerg vandt Boldklubben Fix først 3-2 over Boldklubben Hellas. Andreas Nors bragte Fix foran i 1. halvleg, men efter pausen kom Hellas på 2-1. Men med et mål et kvarter før tid og et til syv minutter før tid sørgede Mathias Gammeltoft for en sejr på 3-2.

I weekenden tabte Fix så 1-3 i Dragør. Aske Knudsen sørgede for målet.

Torsdag den 18. oktober kl. 18.30 får Fix besøg af FC Græsrødderne på kunstgræsset i Tingbjerg. Græsrødderne har en række stjernenavne tilknyttet som fætrene Mads og Nicolai Laudrup, Carsten Fredgaard, Carsten Hemmingsen og Dennis Cagara. Der er også hjemmekamp på lørdag kl. 13 mod CSC. Denne kamp spilles i Pilesvinget.

Fire point

Boldklubben Stefan hentede fire point i den forløbne uge. Først blev det 1-1 på kunstgræsset ved Grøndal Centret. I overtiden sørgede Morten Thøgersen for point til Stefan i kampen mod naboklubben Heimdal.

I weekenden hentede Stefan en sejr på 2-1 over Sønderbro Fight på Kløvermarken. Tobias Marshall-Heymann scorede begge mål for Stefan.

Næste opgave for Stefan er fredag den 19. oktober kl. 19 mod Amager FF på kunstgræsset bag Grøndal Centret.