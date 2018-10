Sjællansk mester i speedway

Silas Hoegh fra Brønshøj med to flotte sejre

Af Jan Løfberg

Han kører fra Slangerup Speedway, men han kommer fra Brønshøj. I forrige uge afsluttede 14-årige Silas Hoegh en forrygende sæson. Først et sjællandsmesterskab og senere vinder af et superfinaleheat i et Top16-løb i Fredericia.

Først var der sjællandsmesterskab på hjemmebane i Slangerup. Et super felt talte bl.a. 3 kørere fra VM-finalen i år. Silas vandt sit første heat knebent. I andet heat mødes de 3 VM-finalister og en stærkt kørende hjemmebanekører, William Drejer. Silas ramte ikke helt starten, men lå helt tæt på den førende og i slutningen af anden omgang gik det galt for den førende kører. Han skred rundt og Silas bragede ind i hans baghjul og fik sig en flyvetur og en hård landing. Cyklen var ikke klar til omkørslen, men det var Silas på sin reservecykel, og selvom han er hårdt forslået, snupper han heatsejren. Efterfølgende tog han yderligere 2 heatsejre og kunne lade sig hylde som årets sjællandsmester foran den regerende mester, Rune Ræs, og William Drejer på anden- og tredjepladsen.

For en uge siden deltog teamet i det afsluttende løb, Top16, i Fredericia, og her fortsatte Silas de gode takter. Han sluttede på andenpladsen i det ordinære løb, men de otte bedste fortsatter til semifinalen, og her kørte Silas sig sikkert videre til superfinalen. Her kørtes der 6 runder mod de sædvanlige 4, så fysikken er udfordret. Silas starter helt ude fra yderbanen, men kom stejlende fra start og kommer bedst rundt i første sving og trak fra på første omgang. Klubvennen William Drejer fulgte dog med og halede langsomt ind efter nogle runder. Heldigvis holdt Silas gashåndtaget stramt og hev endnu en sejr hjem.