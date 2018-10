Skrækkelige oplevelser

Foto: Jacob Toftager

Der var skruet godt op for halloween-uhyggen I Kulturhuset Pilegården i fredags og et par regndryp var bestemt ikke nok til at holde Brønshøjs mange børnefamilier væk

Af Dorthe Brandborg

Foto: Toftager Foto

Pilegårdens efterhånden traditionelle gyserløb slog igen i år deltagerrekord med 474 personer igennem og godt 800-1000 personer vurderes at have kigget forbi.

Normalt har gyserløbet fundet sted på Brønshøj Torv, hvor ruten gik igennem Rytterskolen og baghaven. I år var gyserløbet og de mange andre aktiviteter rykket 300 meter væk fra torvet og ned af Brønshøjvej til Kulturhuset Pilegården. Her var kulturhusets 1. sal taget i brug til gyserløbet, der sluttede af i baghaven, hvor en masse andre aktiviteter også fandt sted.

Nærmest på slaget 16 dukkede folk op og køen til ansigtsmaling og gyserløb voksede stødt. CoffeeSound/Brønshøj Bistro, Ipsens Pølsevogn, Brønshøj Kirkes Pigekor og Rotary sørgede for forplejningen af de fremmødte, mens FDF Spejderne holdt liv i bålet i baghaven og gang i græskarudskæringen.

De gamle træer i baghaven var oplyst og højtalere sørgede uhyggelige lyde for den perfekte kulisse. Fra scenen i den modsatte ende af den store baghave underholdt Palle Pirat med sit Halloween-show kl. 17.

Fra kl. 17.30 blev der skruet ekstra op for uhyggen på gyserruten, hvor frivillige og ”professionelle” fra Rollespilsfabrikken gjorde deres bedste for at jage alle en skræk i livet. Ikke mindst de fremmødte gjorde deres for at bidrage til stemningen med fantasifulde udklædninger både blandt voksne og børn. Som en af de fremmødte skrev i Brønshøjgruppen på Facebook: ”Kig forbi – det er regnen værd”.

Hyggelig uhygge på Kabbelejevej

Det var ikke kun begivenheden, de skabte uhygge fredag aften. Det var skam også vejret, der viste tænder, da Halloween fejede over bydelen

Men traditionen har efterhånden bidt sig fast og vejret afholdt heldigvis ikke brønshøjborgerne fra at støtte op og få en hyggelig eftermiddag på hjørnet af Kabbelejevej og Frederikssundsvej. Her havde Jyske Bank, Den Lille Gode Slagter og K.C. Møbler lavet deres eget arrangement med græskarudskæring, lækre pølser og musik af Frederik Konradsen.

-Det gik fantastisk godt selvom vejret ikke var med os. Der var folk som blev siddende under hele den to timer lange koncert og der var omkring 100 forbi, fortæller Ulla Bille Christensen fra K. C. Møbler, der lige som sine to medarrangører var helt højre over, hvor godt det gået med deres lidt anderledes Halloweenfest.