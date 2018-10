Sophie vandt VM-sølv

Sophie Walløe ses her i VM-finalen mod Natalia Partyka. Foto: Parasport Danmark.

Tabte VM-finalen i parabordtennis i Slovenien

Af Jan Løfberg

Tre gange har Sophie Walløe fra Brønshøj Bordtennis mødt Natalia Partyka, og tre gange har danskeren tabt til polakken, der siden 2004 har været i sin egen klasse i toppen af international parabordtennis. Men VM-finalen i Slovenien var første gang, at Sophie Walløe for alvor fik presset Partyka.

Polakken vandt de første to sæt med 12-10 og 11-

4, Sophie fik nyt håb ved at vinde 3. sæt med 11-9, men polakken hev til sidst sejren hjem med 15-13 i 4. sæt.

– Det føles mega fedt at vinde VM-sølv, og jeg er rigtig tilfreds og stolt af min præstation. Det her resultat havde jeg gerne solgt den for, inden jeg rejste til VM. Hun er stadig lidt bedre, men jeg gav hende kamp til stregen, og det var en god følelse, siger

Sophie Walløe. Sølvmedaljen er hendes første VM-medalje og tredje internationale medalje i alt. Næste mål er at vippe Natalia Partyka af tronen, og det må meget gerne ske ved de Paralympiske Lege i Tokyo 2020.

– Jeg har udviklet mig meget, og jeg glæder mig til forhåbentlig at få revanche i Tokyo om to år, siger Sophie Walløe.