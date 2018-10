Sorggruppe i Husum Kirke

Onsdag den 7. november, kl. 13-15 starter Husum Kirke en sorggruppe

Af Erik Fisker

Det er ofte svært at miste et menneske, der har haft betydning i ens liv. Tit er der mange omkring én de første dage og måske uger efter, at man har mistet. Men der kan komme en tid, hvor man føler sig alene med sorgen, og her viser erfaringen, at det kan være en stor hjælp at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til hinanden og støtter hinanden.

Derfor giver Husum Kirke mulighed for at være sammen med andre, der oplever det samme. Et forløb i sorggruppen begynder med en indledende samtale med en af lederne omkring tabet og forløbet i sorggruppen. Gruppen mødes hver anden onsdag kl. 13-15. Erfaringen viser, at det er gavnligt at vente til mindst tre måneder efter tabet, før man begynder i en sorggruppe.

Annalise Christensen, der har ledet sorggruppen gennem mere end 20 år, er uddannet i sorgarbejde hos de Samvirkende Menighedsplejer og certificeret HR coach. Bettina Birk Jensen er sognepræst ved Husum Kirke og deltager i møderne.