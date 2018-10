Spejderhus/vandtårnsgrunden

Tirsdag den 23.september havde avisen en lille artikel om byggeriet på Vandtårnspladsen.

Af Lis Petersen, Næsbyholmvej , Brønshøj.

Tirsdag den 23.september havde avisen en lille artikel om byggeriet på Vandtårnspladsen. Jeg ved, der er mange som glæder sig over de nye kulturelle aktiviteter fx koncerter og ny-cirkus som fremadrettet tilfører bydelen store oplevelser. Det bliver helt fantastisk.

Men hvorfor inddrages ikke hele pladsen i disse aktiviteter? Tænk jer en plads med skulpturer, bænke og evt. en lille kaffevogn og med muligheder for små ”pop-up” events på plænens lillescene.

En klar idyl og et meditativ rum i byen som understøtter kulturhusets formål og aktiviteter. Det vil gøre pladsen til et sted for alle Brønshøjs borgere og ikke kun en bestemt interessegruppe. På borgermødet i november 2016 blev der spurgt:

Hvordan bidrager planerne om et spejderhus til visionen om vandtårnet som kultursted – ud over med toiletfaciliteter?

Kommentarer fra salen gik på, at spejderaktiviteter harmonerer dårligt med planerne om at gøre vandtårnet til et hjemsted for eksperimenterende kultur og til en attraktion, der kan tiltrække folk fra hele København. Der er i højere grad brug for, at de grønne arealer friholdes til ophold og midlertidige aktiviteter, der harmonerer med brugen af vandtårnet.

Arkitektforslaget med spejderhuset og de såkaldte lege- og læringscirkler er for statiske og forholder sig ikke i tilstrækkelig grad arkitektonisk til vandtårnet.