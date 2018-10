Stadion som dag og nat

Mathias Doktor (nr. 5) har godt fat i Ringsteds Alexander Dimitriewicz. Nr. 4 Kasper Møller og i målet Dennis Vestergaard var med til at levere en god forsvarsindsats. Foto: Christian Ove Carlsson

Ny sejr til håndboldklubben fra Husum i herrernes 2. division

Af Jan Løfberg

IF Stadion har fået en god start i herrehåndboldens 2. division. I sidste uge vandt Stadion årets første hjemmekamp i EnergiCenter Voldparken Hallen med 24-17 over TMS Ringsteds 2. hold. Dermed har Stadion vundet sæsonens to første kampe og er placeret på andenpladsen efter FIF.

– Vi kom godt ud af starthullerne. Vi var ellers lidt i tvivl om, hvor vi stod, fordi Casper Wager var skadet med en fingerskade. Men vi klarede os fint uden ham. Det hører med til historien, at vi selvfølgelig havde valgt at placere kampen samtidig med, at Ringsteds 1. hold spillede. Så deres hold var et forvokset ynglingehold, hvor de havde en god målmand og den rutinerede Claus Vinding, som trak i den rigtige retning, fortæller Stadions cheftræner Thomas Schou.

Stadion spillede en stor 1. halvleg og gik til pause med en føring på 16-6: – I pausen blev vi enige om, at vi skulle holde momentet i 2. halvleg. Det lykkedes i starten og efter 10 minutter førte vi 21-10, fortæller Thomas Schou.

Hvad der herefter skete betegner træneren som ”dag og nat”: – Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi kun scorer tre mål de sidste 20 minutter. Vi brændte fire straffekast og, hvad jeg vil betegne som otte 100 procent-chancer. Når man går fra 5. gear og ned i 2. gear, så risikerer man, at gearstangen sidder fast i 2. gear, og det skete for os. Vi skiftede naturligvis en del ud til sidst, men alligevel står man med en flad fornemmelse. Det er ikke godt nok at tabe 2. halvleg mod et sådan hold, vurderer Thomas Schou, der dog fremhævede klubbens nye målmand Dennis Vestergaard og et stærkt forsvar som stabile succesnøgler kampen igennem.

Vitale opgør

De næste tre kampe – som alle spilles i denne måned – bliver enormt afgørende for vurderingen af Stadions muligheder for at rykke op i 1. division.

– Vi starter på søndag kl. 14 i Storebæltshallen mod Korsør. Det bliver en vanskelig kamp. Vi skal ikke lægge for meget i, at Korsør fik en ordentlig endefuld mod FIF i den første kamp. FIF spillede helt fantastisk. Vi skal virkelig være oppe i gear for at vinde, mener Thomas Schou.

Efter Korsør-kampen er der 14 dages pause inden en ny vanskelig udekamp mod Roskilde den 21. oktober, og den 28. oktober er der en vital hjemmekamp mod FIF: – Jeg mener, at vi endnu en gang skal spille med om de to bedste placeringer. Men jeg har Roskilde som den største outsider til andenpladsen. Sammen med FIF er vi de øvrige kandidater til at spille med i kampen om oprykning, så det bliver to meget spændende kampe. Vi kan give os selv et godt udgangspunkt ved at slå Korsør, slutter Stadion-træneren.