Stadion tabte pragtkamp

Stadiontrænerne Kurt Haugenæs (tv.) og Thomas Schou havde meget at glæde sig over i søndags. Foto: Christian Ove Carlsson.

Spillede lige op med topholdet FIF i 48 minutter

Af Jan Løfberg

Søndag eftermiddag bød på et brag af en håndboldkamp i EnergiCenter Voldparken Hallen. Stadion og FIF leverede en fantastisk topkamp på et usædvanligt højt niveau i herrernes 2. division. Desværre endte Stadion som tabere af den seværdige forestilling med 19-23.

Et bevægeligt og årvågent Stadion-forsvar holdt FIF nede på blot fire scoringer i de første 24 minutter. Imponerende. Særligt med tanke på, at man manglede stærke Mikael Bo, der sad ude med karantæne. Det var en pragtpræstation mod Frederiksbergholdets superskytter, der plejer at score omkring 35 mål per kamp. Hjemmeholdet lagde ud i et meget højt tempo. Førte 8-4, men måtte nøjes med pauseføring 9-8.

Otte minutter ind i 2. halvleg var Stadion foran 14-11 og var med til 16-16 efter 18 minutter. Herfra var det op ad bakke. Særligt på grund af to deciderede fejlkendelser på Michael Jensen i denne periode. Først blev der dømt skridt på en klokkeren og genial scoring. Derefter blev han udvist for skub i en situation, hvor FIF-spilleren selv snublede.

Med to mand i overtal fik FIF bragt sig på 19-16. Og så var ballet forbi for hjemmeholdet. Men der er grund til at uddele store plusser til det godt fightende hjemmehold. Michael Jensen fik gipsen af sin venstrehånd om fredagen, og han gav en hav af prøver på sit stort anlagte spil, selv om det må ærgre ham, at han bragede et straffekast på overlæggeren ved stillingen 9-7. I målet stod Dennis Vestergård eminent i de første 40 minutter.

I det hele taget en lovende præstation hele vejen rundt. Så selv om FIF ser ud til at være smuttet, så bør Stadion kunne byde ind på andenpladsen.

Næste kamp er søndag den 4. november kl. 15 hjemme mod bundholdet Amager SK.