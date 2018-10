Status på nyt klubhus til Husum Boldklub

Det gamle klubhus fra 1934 i Husumparken. Huset er ikke tidssvarende og har ikke faciliteter til de mange brugere. Foto: Kaj Bonne

Der mangler penge, siger forvaltningen. Vi hjælper, siger politikerne

Af Erik Fisker

Kultur- og Fritidsforvaltningen i København vurderer, at der mangler 2-3 mio. kr., hvis det planlagte projekt om et nyt klubhus i Husumparken til Husum Boldklub skal realiseres. I klubben ser man dog udfordringerne i forhold til økonomien som at være noget mindre, og politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget giver Husum Boldklub ret.

Husum Boldklub har fået tegnet et nyt klubhus på 533 kvadratmeter med blandt andet klublokaler og omklædningsfaciliteter med et samlet anlægsbudget på 15,7 mio. kr. – Går det efter planen starter nedrivningen af det gamle klubhus i november og allerede i juli næste år håber vi at kunne tage det nye hus i brug, siger Jan Sivertsen fra Husum Boldklub.

Klubhus

Nordfacaden af det nye klubhus, der efter planen også skal stå i den sydlige del af Husumparken. Husum Boldklub har selv ansvaret for at føre tilsyn med byggeriet. Illustration: BBP Arkitekter

Projektet fortsætter som planlagt

Husum Boldklub har fået bevilget i alt næsten 11 mio. kr. fra Københavns Kommune til etablering af et nyt klubhus, og der er bevilget 2,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Husum Boldklub har skrevet under på en totalentreprisekontrakt, men efter forvaltningens opfattelse er der ikke penge nok til at få etableret det nye klubhus. Derfor har politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget i sidste uge behandlet en indstilling om at forvaltningen går i videre dialog med Husum Boldklub om en mere sikker løsning fx at finde besparelser ved at reducere i projektet, eller at Husum Boldklub optager et lån og øger kontingentet.

Repræsentanter for Husum Boldklub havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet torsdag i sidste uge, og herefter kunne politikerne konstatere, at entreprenøren har påtaget sig den fulde risiko ved projektet, samt at der kan arbejdes videre med projektet under forudsætning af, at udgifter til blandt andet jordopremsning afholdes af Husum Boldklub. Endvidere bemyndiger politikerne forvaltningen til, at tilskuddet kan udbetales løbende, samt at arbejde for at Husum Boldklub kan ydes et lån til at gennemføre byggeriet af et nyt klubhus.