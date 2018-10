Tæpper og brugskunst

Jimmy Riget er stolt af sin nye afdeling med kvalitets brugskunst. Foto: db

I maj måned overtog Jimmy Riget Tæppeland. Nu hedder forretningen i stedet Tæpperiget og foruden tæpper og gulve kan man som noget nyt også købe brugskunst

Af Dorthe Brandborg

Det var en lykkelig skilsmisse mellem Jimmy Riget og hans tidligere kompagnon, da de besluttede at lukke Tæppeland. Men Jimmy Riget er blevet på matriklen på Frederikssundsvej 272

-Vi ville forskellige ting med butikken og så besluttede vi, at nu var det tid at skilles, fortæller Jimmy Riget, der nu har udvidet sine 580 kvm tæpperige med både løse tæpper, væg til væg og trægulve til også at omhandle alt fra lækre sofaer, stole, puder, urtepotter til lamper og plaider.

Det skal ikke bare være mainstream. Det skal være kvalitet. Og det er det bestemt også.

Jimmy Riget har været heldig at få lov at forhandle kvalitets puder fra Skriver – puder som man ellers skal ind til Illums Bolighus for at erhverve. Derudover har han sofaer og boligtilbehør fra blandt andet Bloomingville, Kilroy indbo, Simple Mess, Hübsch, og Havsteen.

-Det med at sælge brugskunst startede egentlig i en rødvinsbrandert i Spanien, indrømmer Jimmy Riget med et grin og tilføjer, at det mest er hans kone, der står for indkøbene og det er hende, der er garant for den gode og sikre smag.

-jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun havde købt så mange store træskærebrætter, men hun ved altså, hvad folk vil have og jeg har allerede solgt rigtig mange af dem, fortæller Jimmy og sætter sig i sofaen blandt puderne og slænger benene op på en puf.

Der er egentlig ikke så meget fedt i at komme ind en tæppebutik hvor tæpperne hænger på lange ruller, men brugskunsten gør hele forskellen. Mange troede i starten at det var et udstillingsrum med brugskunst. De havde ikke forstået, at tingene var til salg, fortæller Jimmy og kigger rundt og glæder sig over udstillingen.

Men selvom at han nu også satser på brugskunst, så er han stadigvæk tæppemand med stort T.

-Hårde gulve og faste tæpper er blevet rigtig populært igen. Det yngre publikum kommer og køber løse tæpper faste tæpper til børneværelset, da det virker som lydisolering i lejlighederne. Vi kører også stadigvæk gladelig rundt til kunderne med prøver og laver opmåling, fastslår Jimmy Riget.