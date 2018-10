Tak til Brønshøj

I alt samlede omkring 112 personer ind til Røde Kors i Brønshøj. Foto: Pressefoto

Søndag den 1. oktober samlede Røde Kors ind i hele landet, og i Brønshøj blev der samlet 78.008 kroner ind

Af Dorthe Brandborg

På landsplan blev resultatet 16 mio. kr., mens det samlede resultat i Røde Kors Hovedstaden – der dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner – blev 1,5 mio. kr.

-Jeg vil gerne sige mange tak til alle de mennesker, som samlede ind i vores bydel og til de mange, der gav et bidrag til den gode sag. Vi er glade for, at så mange vil være med til at sikre Røde Kors’ arbejde for at hjælpe mennesker i nød – både herhjemme og ude i verden, siger Thea Hass, som var frivillig mødestedsleder for indsamlingen i Brønshøj for Røde Kors Hovedstaden.