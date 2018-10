Tilskud til bog om Tingbjerg

Strandberg Publishing A/S ønsker at indgå i et samarbejde med boligselskaberne SAB og fsb om at få skabt en publikation om Tingbjerg, som bl.a. skal indgå i organisationen Historie og Kunst i Københavns Kommune. Publikationen har bl.a. til formål at skabe en ny fortælling om Tingbjerg ved at beskrive bydelens historiske betydning som udtryk for […]

Af Erik Fisker