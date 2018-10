Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus indviet

Fra øverste etage med voksenbibliotek og studiepladser - og en god udsigt. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Efter en længere forsinkelse blev Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus endelig indviet i går. Huset skal være et kulturelt fyrtårn og skal bidrage til at gøre bydelen mere attraktiv

Af Erik Fisker

Tre borgmestre, arkitektfirmaet COBE samt boligselskaberne fsb og SAB og lokale borgere var hovedpersonerne, da det nye Bibliotek\Kulturhus i Tingbjerg åbnede med et festligt arrangement i går mandag. Det blev en levende åbning med taler, musik, workshops, foredrag, debat og performance og digtoplæsning.

Samtidig var der gratis kaffe fra Kalles Kaffe og is fra Ismageriet samt grøn madbuffet fra Det økologiske Folkekøkken ved EnergiCenter Voldparken.

– Åbningen af Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus markerer en vigtig milepæl i arbejdet for at gøre Tingbjerg til en langt mere attraktiv bydel. Huset, der i sig selv er en arkitektonisk attraktion, kommer til at stå som et vartegn for fremtidens Tingbjerg og er et stærkt symbol på bydelens potentiale, sagde overborgmester Frank Jensen.

Skal blive et samlingspunkt

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus er resultatet af et samarbejde på tværs af mange aktører i bydelen, og huset skal danne rammen om en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Med inspiration fra borgernes ønsker og bydelens eksisterende arkitektur fra 1950’erne har COBE skabt et arkitektonisk værk, der med sin åbne facade, gentænkning af gule tegl og fleksible rum – inspireret af en sættekasse – skal invitere til interaktion, fællesskab, synlighed og tryghed.

– Jeg er sikker på, at huset som ramme for både bibliotek og kulturliv bliver et samlingspunkt for Tingbjerg. Kulturen er en vigtig løftestang for det sociale liv, og huset her kommer til – både fysisk og i overført betydning – at være et kulturelt fyrtårn for bydelen, lød det fra kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Del af byudviklingen i Tingbjerg

Huset kommer også til at fungere som bibliotek og læringscenter for Tingbjerg Skole, der nu får udvidet deres adgang til hele folkebibliotekets samling.

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus skal være en vigtig milepæl i den byudviklingsproces, der skal gøre bydelen mere attraktiv. De kommende år skal der bl.a. bygges nye private familielejligheder og rækkehuse, så der bliver plads til endnu flere nye københavnere. Ved Lille Torv er både butikslokaler og supermarked på vej. Tingbjergs beboere skal desuden have større glæde af de grønne områder, og bydelen skal bindes tættere sammen med resten af København, bl.a. ved hjælp af bedre infrastruktur.

Har været med hele vejen

– Jeg har boet i Tingbjerg næsten hele mit liv, og det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse, fortæller børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, der naturligvis også var med til indvielsen. – I 2001 igangsatte vi arbejdet med vores drømme om et fælleshus i Tingbjerg. Dengang var jeg formand for Tingbjerg Fællesråd. Og mange af de tanker og drømme bliver virkelighed nu. Det gør mig utrolig glad og stolt. Der har været mange bump på vejen, men det gør det bare desto bedre, at drømmen om et fælleshus bliver realiseret nu, siger Jesper Christensen.

– Nu er de flotte fysiske rammer på plads og det afgørende næste skridt er, at få indholdet til at fungere. Men jeg synes allerede nu, at der er grund til at rose medarbejderne bl.a. på biblioteket for det gode inddragende arbejde, hvor mange forskellige interesser er blevet hørt. Det bliver en kæmpestor gevinst for Tingbjerg Skole, for kulturlivet og foreningerne – ja for hele Tingbjerg, slutter Jesper Christensen.

FAKTA

• Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus er bygget og ejet af Københavns Kommune samt boligselskaberne fsb og SAB.

• Prisen er knap 58 mio. kr., heraf har A.P. Møller Fonden bidraget med seks mio. kr.

• Huset rummer 1.450 m2, der rummer bibliotek, mødelokaler, café, værksteder, særligt rum til børn og en sal til koncerter og andre arrangementer.

Med til indvielsen var også skole- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (tv) og tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der begge har et særligt og tæt forhold til Tingbjerg.

Også overborgmester Frank Jensen holdt tale ved indvielsen.



Mange var mødt frem til den festlige indvielse af Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.



Said Hussein, bestyrelsesformand for huset, holdt også tale.



Der var kø foran både isbilen og kaffevognen.

Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld var også på talerstolen.