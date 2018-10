To gange tre giver seks

Kevin Bechmann Timm og Oscar Buch fordelte seks mål imellem sig i lørdags. Foto: Brønshøj Boldklub.

Både Oscar Buch og Kevin Bechmann Timm scorede hattrick, da Skovshoved fik en sæk på 6-0

Af Jan Løfberg

Brønshøj havde revanche til gode, da Skovshoved i lørdags kom på besøg i Tingbjerg Idrætspark. Og Hvepsene fik det, da skovserne blev sendt retur til havnebyen med en sæk på 6-0.

De seks scoringer blev fordelt mellem blot to spillere: Oscar Buch og Kevin Bechmann Timm. Det er sjældent, at to spillere scorer tre mål i en divisionskamp. I Brønshøj skete det sidst i 1968, da Brønshøj slog Næstved med 8-4. Dengang scorede Per Røntved og Gunnar Pedersen hattrick.

De 485 tilskuere så Skovshoved starte bedst i lørdags, men som 1. halvleg skred frem satte Hvepsene sig mere og mere på skovserne. Midt i 1. halvleg bankede Oscar Buch bolden i kassen til 1-0. Kort efter fik Skovshoved ikke udnyttet en kæmpechance, og herfra så Hvepsene sig ikke tilbage.

Inden pausen scorede Kevin Bechmann et par flotte mål. Brønshøj scorede også tre mål i 2. halvleg. I løbet af 20 minutter blev målene scoret. Her øgede Oscar til 4-0, Kevin til 5-0, inden Oscar afsluttede målfesten 25 minutter før tid til 6-0.

Allerede onsdag aften kl. 19 skal Brønshøj spille den udsatte kamp mod bundproppen Marienlyst i Tingbjerg. En sejr her kan sende Brønshøj op på førstepladsen. Søndag den 7. oktober kl. 15 skal Brønshøj til Slagelse. De sjællandske oprykkere har overrasket alt og alle, så det kan blive en svær opgave for Hvepsene.

Udsættelse

Brønshøjs hjemmekamp mod Hillerød lørdag den 13. oktober kl. 15 er udsat til onsdag den 31. oktober kl. 19.

Det skyldes, at Dawda Ngum og Simon Richter begge er udtaget til det gambianske landshold, der skal møde Togo både ude og hjemme hhv. fredag den 12. oktober og tirsdag den 16. oktober i forbindelse med kvalifikationen til Africa Cup of Nations 2019.