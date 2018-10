Topopgør i Tingbjerg

Der venter et spændende opgør på Tingbjerg Ground på lørdag, når Brønshøj, der ligger nummer to, tager imod rækkens førerhold Middelfart. Middelfart kommer til hovedstaden for at forsvare deres førsteplads, mens hvepsene jagter sejren, der kan sende dem op på førstepladsen.

Af Christian Haslund

Men det bliver ikke nemt. Middelfart er ubesejret på udebane denne sæson med fem sejre og en uafgjort, og senest gik det ud over B93, der led et 0-4 nederlag hjemme til fynboerne. Omvendt har Middelfart ikke haft samme succes på hjemmebane. I deres seneste hjemmekamp endte det også med et nederlag mod formstærke Avarta. Det var samtidig fynboernes første nederlag i syv kampe.

Brønshøj har dog statistikken på sin side. Tre gange har Middelfart gæster hvepsene, og alle tre gange er de blevet sendt hjem med nul point. Sidste gang Middelfart gæstede Tingbjerg, tog hvepsene en 3-1 sejr, og vi håber selvfølgelig på en gentagelse på lørdag.

Middelfart er dog et af de stærkeste hold i Øst-puljen, og det oplevede Brønshøj også, da de gæstede Lillebælts-byen tidligere på sæsonen. Her var Middelfart bedst og tog da også en 3-1 sejr, så hvepsene jagter også revanche.

Samtidig bliver det også et gensyn med Sebastian Dalgaard, der spillede i Brønshøj fra vinteren 12/13 til vinteren 14/15, hvor han tog til USA for at prøve lykken. Dalgaard var ikke flink mod sin tidligere klub i seneste opgør, hvor han satte Middelfart i gang med sin scoring til 1-0.

Som sagt er det en kamp mellem nummer et og to, og for at bruge en fodboldkliché, så er der tale om en sekspoints-kamp. Middelfart kan nemlig slå et hold til Brønshøj på seks point, mens en Brønshøj-sejr kan sende hvepsene tilbage på førstepladsen pga. en bedre målscore.

Så der er al mulig grund til at tilbringe lørdag eftermiddag på Tingbjerg Ground og give spillerne en fantastisk støtte i jagten på sæsonens femte hjemmesejr. Men har du ikke mulighed for at komme ud og se kampen live, så kan du heldigvis følger med på enten Twitter eller se livestreaming af kampen på Mycujoo.tv.

Derudover ønsker vi Middelfarts spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.