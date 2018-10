Tsunamien tog alt, hvad han ejede

Kwhan og Mathias Nielsen, yderst th. er også lokale. De flyttede til Brønshøj for nogle år siden. Foto: db

Med hårdt arbejde kom danske Mathias Nielsen på fode igen, og han har lige åbnet sin 4. Green Mango Restaurant - denne gang i Brønshøj

Af Dorthe Brandborg

Der tales thailandsk i køkkenet, og på menuen kan man finde alle tænkelige thailandske retter. Indretningen er mere skandinavisk og holdt i grønne og sorte nuancer, så man er ikke i tvivl om, at det er to kulturer, der mødes, når man træder ind i restauranten Green Mango på Frederikssundsvej.

For otte år siden flyttede Mathias Nielsen, hans kone Khwan og deres tre små drenge, Phillip, Jacob og Thomas hjem til Danmark. Forinden drev Mathias flere restauranter på Phi Phi Øerne i Sydthailand med stor succes, men der var alligevel flere årsager til, at han valgte at rykke familien op med rode for at tage hjem til sit fødeland.

Phi Phi blev mit hjem

Hvad der kun skulle have været en velfortjent ferie efter studentereksamen, endte for Mathias med at blive en årelang kærlighed til Thailand og Phi Phi Øerne. Inden Mathias og en gymnasiekammerat havde set sig om, havde de købt en bar med bliktag, hvor der blev festet og tjent penge, så de kunne leve. Det var paradis at kunne leve på en tropeø med stranden lige udenfor døren og kokospalmer overalt.

-Min kammerat og jeg havde sat os for, at vi skulle være der i to år og så derefter rejse hjem for at læse videre. Jeg kom bare først hjem 12 år senere, bortset fra ferie i Danmark hver sommer – jeg var for glad for mit liv i Thailand, fortæller 41-årige Mathias, der flere år senere mødte thailandske Khwan, som han i dag er gift med.

– Baren skilte jeg mig af med. Den måtte lade livet for at jeg kunne åbne restauranten H.C Andersen. Der kom mange skandinaviske turister på øen, så derfor valgte jeg at lave en dansk restaurant med alle de danske og skandinaviske klassikere.

Tsunamien smadrede mit livsværk

2. juledag for knap 14 år siden vendte det gode liv pludselig på hovedet for Mathias og Khwan.

Tsunamien skyllede ind over Phi Phi Øerne og lagde hans hjem og hans restauranter i ruiner.

-Det var jo i juledagene, så vi havde haft rigtig travlt med at servere stor skandinavisk julebuffet og international julebuffet henholdsvis d. 24. og 25. december. Jeg var kommet sent hjem, og sov lidt længere næste dag. Min kone var gået på torvet for at købe ind, og jeg kan huske, at jeg lige nåede at tage min mobiltelefon for at se, hvad klokken var. Samtidig hørte jeg en øredøvende larm. Det lød som et godstog, der kom buldrende. Det var en lyd, jeg aldrig før havde hørt. Det næste øjeblik brasede min bungalow sammen. Jeg var heldig, da jeg lå på min madras, for den flød ovenpå vandmasserne. Jeg vidste med det samme, at det var en flodbølge, fortæller Mathias, der pludselig kun ejede de underbukser, han havde på.

– Jeg var desperat. Min kone var jo på markedet og jeg troede ikke, hun havde overlevet, da jeg så resterne af markedet. Min kone er ikke en god svømmer, så mit håb var meget lille. Mens jeg gik rundt på øen for at lede efter hende, hjalp jeg også med at tjekke puls på folk, hjælpe sårede og dække døde til. Det var et rædselsfuldt syn – et syn jeg aldrig kommer af med. Pludselig fandt jeg min kone. Det var en enorm lettelse. Hun havde smidt sin cykel, da hun så bølgen komme, og var løbet op ad et lille bjerg, fortæller Mathias, der sammen med sin kone og mange andre sov på bjerget den følgende nat, fordi de var bange for, at endnu en flodbølge ville ramme øen.

-Mathias og Khwan mistede heldigvis ikke tætte familiemedlemmer, men der var to af kokkene i restauranten, som druknede og de havde set forældre og børn miste deres nærmeste. I alt mistede cirka 2000 personer livet på Phi Phi Øerne i tsunamikatastrofen i 2004.

Restauranten H.C Andersen havde kun murene stående tilbage, ellers var det meste væk eller ødelagt. Det der kunne reddes, bar Mathias og Khwan op i deres anden restaurant op ad bjerget, hvor de netop var ved at bygge om og udvide.

-De penge, vi i årenes løb havde sparet op, var vi ved at investere. Hvis ikke vi var i gang med det, så ville jeg nok have rejst hjem med det samme. Men det var ikke muligt for mig, og jeg ville også føle, at alt var spildt. Men pludselig havde vi ingen indtægt fra H.C Andersen, for der var jo hverken restaurant eller turister. Jeg havde det, der svarer til cirka 30.000 kroner med hjem i en sportstaske efter to gode dage på restauranten med julebuffet, og dem var jeg sikker på, var gået til og lå på havets bund. Phi Phi var dengang næsten udelukkende et kontantsamfund, så hele omsætningen på restauranten fik vi ind i kontanter. Kwhan og jeg gik tilbage til resterne af vores bungalow for at se, om der overhovedet var noget tilbage af vores personlige ejendele. Efter at have gravet i mudderet fandt vi nogle papirer, og til sidst fandt vi mirakuløst sportstasken med pengene, fortæller Mathias, der som de fleste thailændere ikke kan forsikre deres forretninger.

Vi fik hjælp i Danmark

Heldigvis fik parret lidt støtte fra en hjælpeorganisation, og det gav Mathias og Khwan mulighed for at få åbnet en lille restaurant i Phuket, så de kunne holde deres ansatte i gang og tjene nogle penge.

-Jeg tog til Danmark i 2005 for at forsøge at skaffe penge. Jeg fik et lån på 250.000 kroner af lokale folk fra Lolland og Falster, hvor jeg kommer fra. Det var helt specielt at låne penge på den måde, fortæller Mathias, der heldigvis også har kunnet betale tilbage med renters rente, siger Mathias.

Genopbygningen gik over al forventning og allerede et år efter var der igen gæster på Phi Phi Øerne. Forretningerne er gået godt, og siden blev det både til et gæstehus med 30 værelser til udlejning til unge rygsækrejsende ”Hotel H.C. Andersen” samt endnu en restaurant ”Matt´s Joint”. Men en kombination af at finanskrisen også kunne mærkes i Thailand og at han i mellemtiden er blevet far til sønnerne Phillip på nu 13, Jacob på 12 og Thomas på 11 år, blev trangen til at komme hjem til Danmark større.

-Jeg tog hjem og måtte lade min kone og tre børn blive derude. Jeg fik job som chauffør på Hjem-Is og fik en lejlighed på Amagerbro. Lidt senere rejste jeg ud og hentede de to yngste drenge med hjem, mens min kone og den ældste blev lidt længere tid på Phi Phi for at få solgt restauranterne og familiens hus i Phuket, og desuden afventede den ældste søn at blive tildelt dansk statsborgerskab. De første 2 år i Danmark gik med at uddanne mig til HD.

-I dag har vi netop åbnet vores fjerde forretning. Det startede med en på Christianshavn, dernæst blev det, Søborg, Gentofte og nu Brønshøj, fortæller Mathias, der er den der styrer butikkerne, mens Khwan er den kulinariske ekspert.