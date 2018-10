Underslæb i lokal forening

Den lokale S-partiforening i Brønshøj-Husum har mistet omkring 140.000 kr., da foreningens bankkonto er blevet tømt, og den nu afsatte kasserer mere eller mindre er forsvundet fra bydelen. Foreningen har meldt den nu tidligere kasserer til politiet. – Underslæbet blev opdaget, da jeg som nyvalgt formand på vegne af bestyrelsen bad om et kontoudtog. Det […]

Af Erik Fisker

Den lokale S-partiforening i Brønshøj-Husum har mistet omkring 140.000 kr., da foreningens bankkonto er blevet tømt, og den nu afsatte kasserer mere eller mindre er forsvundet fra bydelen. Foreningen har meldt den nu tidligere kasserer til politiet. – Underslæbet blev opdaget, da jeg som nyvalgt formand på vegne af bestyrelsen bad om et kontoudtog. Det gjorde jeg, fordi kassereren var udeblevet til bestyrelsesmøderne efter generalforsamlingen, fortæller foreningens formand, Lasse Ryberg. – På en ekstraordinær generalforsamling i starten af september blev kassereren afsat, og de fremmødte medlemmer fik en orientering om sagen. Vi er nu i gang med at skabe et overblik over foreningens økonomi – en indsats der har højeste prioritet, tilføjer han. De opsparede midler til den kommende valgkamp er dog urørte.