Union kom ud over kanterne

Matchvinder Mike Poulsen (th.) får en krammer af Uffe Troensegaard. Jeppe Brædder Madsen (tv.) og Ingolf Troensegaard vil være med i festlighederne. Foto: Christian Ove Carlsson

Blev hentet to gange af Allerød, men scorede det afgørende mål et kvarter før tid

Af Jan Løfberg

Det er ikke for meget sagt, at Danmarksserien pulje 2 er knækket over. I den bedste halvdel er seks hold placeret efter ti runder. Disse hold har fra 20 til 15 point. Union er kun en sejr væk fra førstepladsen med 18 point. I den anden halvdel har de fire nederste hold enten 9 eller 8 point.

I lørdags holdt Union trit med toppen, da man på Genforeningspladsen besejrede Allerød med 3-2. Union kom foran tre gange efter flotte scoringer, men de to første gange fik Allerød udlignet.

Union kom på 1-0 i det 1. minut. Som det også skete to gange senere, så spillede hjemmeholdet nordsjællænderne tynde på kanterne. Thomas Schmidt Pedersen spillede Sam Shepherd dybt på højre fløj. Indover hvor Uffe Troensegaard i indløb kommer foran sin mand: mål.

Blot to minutter senere udligner Sebastian Pitzner-Schmidt efter frispark med et flot skud i krydset.

Det blev 2-1 efter 20 minutter. Da Paulo Fernando og Jeppe Brædder Møller kombinerer. Sidstnævnte lægger bolden fladt tilbage til Mads Janell Søndergaard, der udplacerer Allerøds målmand.

Allerød får udlignet efter en times spil. Et langt indkast ender hos Søren Freund, der skubber udligningen ind. Herefter tænkte flere tilskuere om det endnu en gang skulle ende med uafgjort i en kamp, som man dominerede. Men et kvarter før tid kom forløsningen. Jeppe Brædder sætter tre Allerød-spillere af, spiller Uffe Troensegaard, der går direkte mod feltet og spiller ind til en fremstormende Mike Poulsen: 3-2.

Derefter kunne Unions træner Morten Vinther konstatere: – En god kamp, hvor holdene skiftedes til at have momentum. Vi var dog mest på bolden, og skulle der være en vinder, var det fortjent, at det blev os.

Næste kamp er imod Roskilde KFUM på lørdag kl. 13.30 i Lillevang Idrætscenter i Roskilde.