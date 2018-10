Vandtårn under forvandling

Rune Brink Hansen foran den nye indgang til Brønshøj Vandtårn med et af de skilte om tårnets historie, der snart sættes op. Foto: ef

Arbejdet med at indrette Brønshøj Vandtårn til kulturrum er godt i gang

Af Erik Fisker

I 1930 blev Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej indviet som afløser for et ældre vandtårn at træ, der stod på samme sted, som er et af de højeste steder i både bydelen og i København. Tårnet er tegnet af arkitekt Ib Lunding og blev fredet i 2000. For en del år siden blev vandtårnet taget ud af den københavnske vandforsyning og lå i en periode ubrugt, indtil Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog initiativ til, at den spændende bygning kunne åbnes og danne ramme om kulturelle aktiviteter til glæde for bydelens og byens borgere.

I 2011 og 2012 blev der afholdt koncerter under navnet ”Vandklang”, arrangeret af Peter Rønn Musikoplevelser, og i de sidste fire år har Lokaludvalget arrangeret koncertarrangementet ”Julens indtog i Brønshøj Vandtårn”. Som en del af arbejdet for at skabe synlighed omkring Vandtårnet fik Lokaludvalget de seneste år sat lysudsmykning udvendigt på tårnet i december og januar. Sidste år i samarbejde med Kulturhuset Pilegården.

På kommunale hænder

Politikerne på Københavns Rådhus støtter bestræbelserne for at gøre Brønshøj Vandtårn til et kulturelt spændende mødested. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 2015 at tilbagekøbe Vandtårnet og den omkringliggende grund af HOFOR og udviklingen af vandtårnets muligheder og indretning blev forankret i Kulturhuset Pilegården, som er en del af det kommunale Kultur Nord.

I Pilegården sidder Rune Brink Hansen som koordinator og projektleder for udviklingen af Brønshøj Vandtårn.

– Jeg håber, at vi kan holde indvielse i vandtårnet i februar 2019. En indvielse der betyder, at bydelen får et unikt rum til udstillinger og til kulturelle formål, fortæller Rune Brink Hansen.

Institut for Efterklang

– Der er blandt andet blevet lavet en ny indgang til tårnet, så brandmyndighedernes krav er blevet opfyldt og der bliver lavet en rampe, så handicappede får lettere adgang. Der kommer også ny belysning og et permanent lydsystem, så det bliver lettere at arrangere aktiviteter, fortsætter Rune Brink Hansen.

I forbindelse med indretningen og den fremtidige anvendelse af Brønshøj Vandtårn er der indledt et bredt samarbejde med blandt andet Arkitektskolen, Kunstakademiet, Statens Scenekunstskole og Danmarks Designskole samt et lokalt pladeselskab og naturligvis Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

– Vi har søgt Statens Kunstfond og Tuborgfondet om midler til indretning af et nyt udstillingsrum, ved navn ”Urum”, hvor man kan udnytte de helt særlige lydforhold i tårnet, som har en efterklang, der svinger mellem 2 og 40 sekunder for de mørkeste toner. Vi kalder det for Institut for Efterklang, og vores vision er at undersøge begrebet ”efterklang” både som noget rent fysisk men også som de spor, vi som mennesker efterlader os, slutter Rune Brink Hansen.

Lystænding og musik i Brønshøj Vandtårn lørdag den 8. december