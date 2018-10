Vi mister livsvigtig kontakt til de unge

Politikerne i København vil spare 16 millioner kroner på fritidsinstitutioner og klubber.

Af: Henriette Brockdorff, formand BUPL Hovedstaden

Politikerne i København vil spare 16 millioner kroner på fritidsinstitutioner og klubber. Besparelsen betyder, at fritidsinstitutionerne reduceres i sommerferien. Det er de mest udsatte børn og unge, der har behov for et kvalitetstilbud i sommerferien. Og vi ved, at børn og unge i ringe grad vil benytte det fælles nødpasningstilbud i sommerlukningsperioden.

Det øger risikoen for, at nogle børn og unge søger andre og mindre sunde relationer og fællesskaber. Klubberne og fritidsinstitutionerne arbejder hver dag med at skabe relationer og positive fællesskaber for de store børn og unge. Og vi har en unik mulighed for at støtte, hjælpe og udvikle dem, der benytter fritidsinstitutionerne.

Det fokus skal også fastholdes om sommeren. Vi ved, at investeringer i små børns liv betaler sig, men effekten forringes, hvis vi glemmer at investere senere i børnenes og de unges liv. Desværre betyder flere års nedskæringer, at vi står tilbage med et udsultet fritidstilbud. Da skolereformen blev indført, blev der på landsplan flyttet to milliarder kroner fra fritidsinstitutionerne over til skolerne. Kære politikere, invester i fritidsinstitutionerne og styrk den værdifulde kontakt til byens store børn og unge. Det har børn og unge brug for.