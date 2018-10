Viden og kreativitet på Brønshøj Bibliotek

Foto: Colourbox

ScienceKlub for børn: Pas på grundvandet!

Af Dorthe Brandborg

I efterårssæsonen 2018 fortsætter Brønshøj Bibliotek samarbejdet med studerende fra SCIENCE på Københavns Universitet om en klub, hvor nysgerrige børn og unge vil blive præsenteret for spændende naturvidenskabelige fænomener. Klubben mødes 2 torsdage i løbet af efterårssæsonen.

Første møde er torsdag d. 25. oktober kl. 16.00-17.00 og handler om grundvandet, som er en af vores allervigtigste ressourcer. Kom og hør hvad grundvand er for en størrelse, hvordan det bliver dannet og hvad vi kan gøre, så det bliver ved at være der langt ud i fremtiden.

Fra ca. 3. klasse. – tilmelding ikke nødvendig

Skriv til brharrangemant@kff.kk.dk med et tlf.nr. og få info om ScienceKlubbens næste arrangement.

Kreative krumspring: Islandske trolde

Lørdag d. 27. oktober kl. 11.30-13.30 kan man igen møde kreative Ida Leerbæk, som denne gang hjælper med at lave skøre, uhyggelige, søde og fjollede islandske trolde af karton og skabeloner. Kun fantasien sætter grænser for hvordan den islandske trold kommer til at se ud.

Tag med til en skør lørdag formiddag, med hjem får man sin egen islandske trold – lige til at hænge op på værelset.

Familiearrangement, børn under 7 år skal have en voksen med.

Gratis – tilmelding ikke nødvendig.