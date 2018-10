Vikingerne kommer …

Lørdag den 6. oktober kan børn og barnlige sjælpe få mere viden om vikingetiden. Foto: Pressefoto

Hvad troede vikingerne på? Hvilke historier fortalte de rundt om bålet og hvordan var vikingernes forhold til deres guder?

Af Dorthe Brandborg

Vikingerne er et populært tema og nu hopper Brønshøj Børnebibliotek med på bølgen. Lørdag d. 6. oktober kl. 11.00-12.30 kan man møde formidlere fra vikingeborgen Trelleborg, som vil give et spændende indblik i vikingernes gudeverden bl.a. gennem medbragte genstande som runesten og smykker. De fortæller om de mest kendte guder i vikingernes hverdag og om vikingernes forhold til religion, ofringer, gudedyrkelse m.m. Der sluttes af med forskellige former for vikingelege som f.eks. Find Tors Hammer (tampen brænder), Tovtrækning (”aser mod jætter”) eller Fang Fenris-ulven.

Fra 4 år. Gratis. Tilmelding ikke nødvendig