Vind billetter til Anders Anden Matthesens 25-års jubilæumsshow

Foto: Pressefoto

Hvor befandt du dig, da mennesket landede på månen? Hvad lavede du mens Berlinmuren faldt? Hvor var du da Danmark vandt EM i fodbold? Who cares?!

Af Dorthe Brandborg

Det helt store spørgsmål må være: Hvor skal DU være når Anden fejrer sit 25-Års jubilæum som komiker? Svaret er: Royal Arena i København eller Jyske Bank Boxen i Herning.

Anders ”Anden” Matthesen startede sin karriere i 1993 på de små ydmyge klubscener. 25 år er gået og syv store onemanshows er det blevet til – plus det løse. Nu har Anden lagt i ovnen til det absolut største, festligste og mest spektakulære comedy-show på dansk jord nogensinde. Med showet ”Anden 25” skaber Anders Matthesen for første gang et arena-show i megaklassen med plads til 14.000 publikummer pr. show i henholdsvis Royal Arena, København den 24.-27. oktober 2018 og den 1. og 2. november 2018 i Jyske Bank Boxen i Herning.

En drøm for Anders Matthesen

Det har længe været en drøm for Anders Matthesen at lave et show i stor målestok.

– Jeg har syslet med tanken om at lave et rigtigt ”stadion-show” gennem de sidste 15 år. Et show med store armbevægelser og godt med raketter og flødeskum og hvor alt kan ske. Nu er der den helt rigtige anledning, og jeg føler mig mere klar end nogensinde før, udtaler han.

Så hvad kommer showet til at indeholde? Anders Matthesen har ikke for vane at spolere overraskelsen eller snakke for meget om hvad der skal ske. Men han vil gerne sige noget om hvad der IKKE skal ske:

– Der bliver ikke tale om teater eller foredrag eller store refleksioner over livet. Det bliver ikke et navlepillende show, gennemsyret af røde tråde og dramaturgi. Vi snakker SHOW denne gang – i den helt store stil og med fuld smadder på fra start til slut, afslører han.