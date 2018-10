Vind billetter til Halloween i Tivoli

Lørdag den 27. oktober bliver Tivoli hjemsøgt af monstre, når der er Monsters Night Out, hvor monstre, zombier, genfærd, vampyrer og andre skrækindjagende væsner går optog i Haven. Foto: Tivoli

Tivoli sørger for Danmarks mest gennemførte Hallo­ween-stemning 12. oktober til 4. november, når porten åbner til et Halloween-klædt Tivoli med mere end 20.000 græskar, spøgelser, der spreder uhygge i Smøgen, og svævende koste, der som noget nyt byder velkommen ved Tivolis Hovedindgang

Af Dorthe Brandborg

Mere end 20.000 græskar i forskellige former og nuancer møder de forventningsfulde gæster, når Tivoli for 13. gang åbner porten til en Hallo­ween-scenograferet Have.

Ved hovedindgangen er der som noget nyt svævende koste, og når man kommer ind i Haven, er der små svampehuse til at lege gemmeleg i for de mindste. Der bliver også mulighed for at prøve 175-års jubilæumsforlystelsen Tik Tak, der er garant for solide sug i maven.

Alle forlystelser er åbne under Halloween-sæsonen, og der er også mulighed for at prøve Havens nye forlystelse Tik Tak, der drejer rundt, så man næsten kan forestille sig, hvordan det er at være Halloween-heks på den vildeste kosteskafttur.

I samarbejde med Brønshøj- Husum Avis kan du nu vinde 3 x 4 billetter og turpas til Halloween i Tivoli. Du skal blot svare på følgende:

”Hvad kan man opleve som noget nyt i Halloween i Tivoli?

a. Flyvende skelethoveder

b. Hujende spøgelser

c. Svævende koste

Send svaret med mærke ”Halloween i Tivoli” til

kon@bha.dk. Husk at skrive fulde navn og telefonnummer i konkurrencesvaret. Vinderne bliver derefter kontaktet. Billetterne må ikke videresælges. Avisen skal have svaret i hænde senest mandag den 8. oktober kl. 9.