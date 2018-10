Vind gratis træning i LOOP

René Carstensen og Bo Larsen er mændene bag Loop i Brønshøj. Foto: db

I samarbejde med avisen kan du nu vinde 2x30 dages gratis træning i LOOP fitness Brønshøj

Af Dorthe Brandborg

Du får ud over gratis træning også en gratis prøvetime, gratis oprettelse af medlemskab, et håndklæde og en drikkedunk – alt sammen til en samlet værdi af 656,- . Gavekortet kan ikke kombineres med andre tilbud fra LOOP Fitness.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvad er LOOP kendt for?

a. Cirkeltræning på 24 minutter

b. Hård crossfit træning

c. Zumba og jazzballet

Svaret skal sendes til kon@bha.dk med mærket ”LOOP”. Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 5. oktober. Vinderen bliver offentliggjort i avisen, hvorefter man kontakter

LOOP.