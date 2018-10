Workshop for kommende korsangere

Rockus ved en koncert på Islands Brygge, hvor koret opstod. Nu er der også kor i Brønshøj. Foto: Pressefoto.

Overvejer man at begynde at synge i kor, så er der snart en god og gratis anledning til at prøve det af. Søndag den 28. oktober kl. 14 er der workshop med koret Rockus, der øver i Pilegården

Af Dorthe Brandborg

Rockus Choir er et pop/rock-kor for alle mænd og kvinder (18+), som synes, at det kunne være sjovt, at synge sammen med andre. Det kræver ingen erfaring, optagelsesprøve eller nodekendskab. Koret opstod for et år siden på Islands Brygge og er siden vokset stødt. I dette efterår er koret startet op i Brønshøj og Vanløse.

Det bliver fejret med en workshop, hvor alle interesserede kan prøve at synge sammen med koret og kan mærke, hvad det vil sige, at være en del af et stort kor med al den glæde og gode energi, som det giver.Man kan også kigge forbi i løbet af sæsonen, men denne eftermiddagsworkshop er særligt tilpasset nye interesserede, da man her lærer en sang helt fra bunden.

Til sidst vil det ende ud i en lille optræden for venner og familie, som man selvfølgelig kun behøver at være med til, hvis man har lyst. Workshop og koncert finder sted i Salen på kulturhusets 1. sal.