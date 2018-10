Zombie fra Brønshøj indtager Tivoli

Sådan ser Lasse ud, når han huserer i de mørke aftener i Tivoli. Foto: Privat

For alle fans af gennemført Halloween-stemning bliver lørdag den 27. oktober en unik dag i Tivoli. Her slippes ca. 300 zombier, genfærd og monstre løs i Haven, når det skræmmende optog Monsters Night Out huserer

Af Dorthe Brandborg

Halloween i Tivoli er en helt speciel tid for den monsterelskende Lasse Lund Elmer fra Brønshøj. Han står nemlig bag optoget med varulve, skovmostre, dæmoner, hekse, killer clowns, kutteklædte og zombier, som de næste uger spreder deres uhygge over Tivoli.

-Vi elsker, når gæsterne hiver deres kamera frem og både skræmmes, men også hviner af begejstring, når de ser os. Det er mega fedt at få lov til at skræmme, og vi kan se, at gæsterne kan lide at blive skræmt, fortæller Lasse Lund Elmer, der er glad for de unikke rammer.

Lasses fascination for uhygge har fulgt ham siden han var lille.

– Jeg vil gætte på at det i stor grad skyldes det ukendte element, der findes i horror. Den spænding som skubber en ud på kanten af sædet og holder dig hen, indtil forløsningen til sidst. Selve Monsters Night Out kommer sig af, at jeg i 2007, under et studieophold i USA, stødte på konceptet Zombie crawl. Det er en pubcrawl, hvor alle deltagere er klædt ud som zombier. Dette startede jeg, med stor succes, op herhjemme i 2008 og blev så kontaktet i Tivoli i 2011, da de ønskede at udvikle deres halloween koncept og ville høre, om vi havde ideer. Jeg så straks muligheder i at benytte Danmarks flotteste halloween setting, til at koble op på vores koncept. Deraf opstod Monsters Night Out, fortæller Lasse Lund Elmer, der til daglig er pædagog i en daginstitution på Nørrebro.