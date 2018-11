50 år med møbler på Kabbelejevej

Mogens Danny Bech på sin arbejdsplads. Sygedagene kan tælles på en enkelt hånd. Foto: ef

Mogens Danny Bech startede i 1968 som møbelsnedker hos KC Møbler. I sidste uge kunne han fejre 50 års jubilæum

Af Erik Fisker

Sløjd var hans bedste fag i skolen, og træet blev også hans levevej, for den nu 69-årige Mogens Danny Bech, der startede som møbelsnedker den 1. november 1968 hos KC Møbler på Kabbelejevej i Brønshøj, allerede dagen efter han var blevet udlært.

– Da jeg startede foregik det meste arbejde i hånden, men nu bruger vi maskinerne, hvor det kan lade sig gøre, fortæller Mogens, der i øjeblikket er i gang med at restaurere pladen på et stort gammelt bord. – Her er jeg nødt til at skrabe og slibe i hånden, fordi bordpladen er lavet af finér, tilføjer han.

Mogens har hos KC Møbler fulgt tre generationer af familien bag det lokale møbelfirma, som er med til at holde fornemme håndværksmæssige traditioner i hævd. Han blev ansat af bedstefaderen til de nuværende ejere, Kim og Ulla, og dengang var Ulla tre år og Kim var slet ikke født.

– Tidligere lavede vi mest sovemøbler, men i dag er det primært specialopgaver med restaurering, vi laver hos KC Møbler, siger en både stolt og glad Mogens, der er blevet indstillet til at få tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje for sine 50 år i samme firma.

En tildeling, der betyder muligheden for at Mogens skal skifte arbejdstøjet ud med sit fineste puds og iføre sig hvide handsker, når han skal i audiens og takke Dronning Margrethe for medaljen – sandsynligvis til januar.