Årets idrætsnavn

Jonas Czajkowski klarede modstandere på op til 120 kilo, selv om han kun vejer 66 kilo. Foto: Privat.

Brønshøj Judo Club indstiller den 19-årige Jonas Czajkowski, der vandt DM i Åben Klasse

Af Jan Løfberg

Brønshøj Judo Club er netop vendt hjem fra DM som i år blev afholdt i Vrå, Nordjylland. Blandt de mange gode resultater, er der særligt et som fortjener ekstra opmærksomhed.

Jonas Czajkowski (19 år) som normalt kæmper -66 kg, stillede udover sin egen vægtklasse, op i Herre Senior A – Åben klasse. Der var ti deltagere i kategorien, med vægte op tll 120 kg. Jonas vandt sine seks kampe og dermed Danmarks Mesterskabet.

Det er en usædvanlig præstation at en så ung og let kæmper kan vinde over så store og stærke modstandere som åben klasse (der jo ikke har nogen øvre grænse for deltagerne vægt) byder på. Jonas præstation var en virkelig fin demonstration af Judo’ens principper om at udnytte en modstanders kræfter til egen fordel.

Jonas kan nu kaldes sig for landets stærkeste judokæmper og bør hædres som en af bydelens bedste idrætsmænd.