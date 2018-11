Advokatvagt Betina Bak på Husum Bibliotek

Husum Bibliotek vil gerne gøre borgerne i Husum opmærksomme på, at der er gratis retshjælp hver den første onsdag i måneden

Af Dorthe Brandborg

Advokat Betina Bak tilbyder gratis juridisk rådgivning til borgere i Husum. Den består i, at man kan få en vurdering af et juridisk problem og blive vejledt om, hvor man kan gå videre med sagen i retssystemet.

Betina Bak giver alene mundtlig rådgivning. Man kan derfor som udgangspunkt ikke få skrevet breve, ansøgninger eller dokumenter, men Betina Bak kan vejlede om, hvordan det kan gøre. Ligeledes kan hun oplyse dig om reglerne om fri proces, offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring og adgang til klagenævn og andre institutioner.

Betina har sit eget advokatkontor, advokatkontoret Bak & Lyster, som har til huse på Nikolaj Plads i hjertet af København. Det er et advokatkontor, der har speciale i sager om samvær, forældremyndighed og bopæl, sager om anbringelse af børn uden for hjemmet, andre sociale sager og flygtningesager.

Betina har stor erfaring inden for områderne, da hun inden hun startede sit advokatkontor har arbejdet 12 år i henholdsvis en kommune, statsforvaltningen og i ankestyrelsen. Her har Betina siddet på ”den anden side af bordet”, og det har givet hende en unik mulighed for at forstå systemet indefra. Det giver hende en større forståelse for, hvordan systemet arbejder, hvilket hun kan bruge i sit arbejde i dag som advokat.

Betina har i sit arbejde som advokat stor fokus på at give en professionel rådgivning. Henvendelser til advokatvagten skal ske ved personligt fremmøde, og kan ske helt anonymt.

Betinas ønske om at hjælpe netop borgere i Husum med gratis juridisk rådgivning er ikke en tilfældighed men hænger sammen med, at hun selv bor i Husum med sin familie.

Der udleveres venteliste numre fra kl. 16, og advokaten tager imod fra 16.30 – 18.00.