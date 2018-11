Ændring af takstzone kan betyde dyrere billet

Med eller uden cykel forringes/fordyres den kollektive trafik fra Husum Station. Foto: René Strandbygaard

Husum Torv og Husum Station ligger i dag på takstzonegrænsen 2 /31. Fra 19. januar flyttes grænsen så Husum Torv og Husum Station samt stoppestederne på Islevhusvej kommer til at ligge entydigt i zone 2. Det betyder, at kunder der rejser fra/til Husum Torv, Husum Station samt stoppestederne på Islevhusvej i retning mod Ballerup/Frederikssund (dvs. i retning bort fra København) kan komme til at betale for én zone ekstra på rejsekort og enkeltbillet.

Som tidligere omtalt i avisen forringes betjeningen af Husum Station også, når den nye køreplan træder i kraft den 9. december, hvor S-togslinje H ikke længere stopper i Husum.

Mens det er DSB, der træffer afgørelse angående køreplanen, er det DOT (Den Offentlige Transport), der fastsætter zonegrænserne. DOT er et interessentskab, som er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia.

Hverken køreplan eller zonegrænser har været til politisk behandling i Københavns Kommune, oplyser den socialdemokratiske gruppeformand, Lars Weiss.

Skuffet borgerrepræsentant

Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge har skrevet en mail til DSB, hvor hun efterlyser DSB´s overvejelser og argumenter for den ringere betjening a f Husum Station. Hun skriver blandt andet:

”Jeg er blevet opmærksom på, at I med jeres kommende køreplaner endnu engang vælger at fjerne H-linjens stop på Husum St. Det gør mig rigtig skuffet.

Husum St. er et trafikalt knudepunkt for den yderste del af vores by, da stationen binder os sammen med resten af København og de omkringliggende kommuner. Stationen giver tusindvis af mennesker et pålideligt alternativ til bilen i en tid, hvor I som selskab og jeg som politiker kæmper for, at flere tager kollektiv transport for at komme rundt.

Men det alternativ bliver fra og med ikrafttrædelsen af jeres nye køreplan mindre pålideligt, for fremadrettet vil der være færre afgange, og rejsetiden forlænges for mange af passagererne. Min bekymring er også, at det vil føre til større trængsel i C-toget i særligt myldretiden, når H-toget ikke længere vil medtage passagerer fra Husum St.

Jeg forventer, at I selvfølgelig har tænkt over overstående konsekvenser og derfor har grundige argumenter for, hvorfor I har taget denne beslutning. Dem vil jeg sætte pris på at få forelagt snarest muligt. ”

Laura Rosenvinge