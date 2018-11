Aften med masser af sanseindtryk

B er en krævende studentereksamen, som giver direkte adgang til universiteter i mere end 130 lande. Foto: Privat

Nørre Gymnasium afviklede i den forgangne uge den årlige ”International Evening”

Af Dorthe Brandborg

Nørre G. er bl.a. kendt for at være en IB World School ved at huse den internationale, engelsksprogede ungdomsuddannelse International Baccalaureate med omkring 150 elever fra mere end 30 forskellige lande i verdenen, og den bidrager stærkt til gymnasiets livlige internationale atmosfære.

Aftenen var organiseret af de engagerede internationale elever selv, og også i år kunne man smage dejlig mad fra alle verdensdele, høre meget forskellig musik, opleve mangfoldige nationale og lokale traditioner og i øvrigt nyde interessant og spændende underholdning. Skolen opfatter denne aften som et vigtigt bidrag til den interkulturelle forståelse og gensidig respekt.