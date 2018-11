Anders Langstrup kunne fejre 25 års jubilæum i år. Anders overtog forretningen efter sin far, så i alt har Nutids-Bo været i familien gennem 40 år. Foto: DB

Efter lang tids sygdom kan Anders Langstrup endelig vende tilbage til butikken på Frederikssundsvej

Af Dorthe Brandborg

Anders Langstrup har været hårdt sygdomsforløb igennem, men nu er han endelig erklæret rask og han føler, han er klar til igen at vende tilbage på arbejde.

-Butikken kommer til at køre på fulde omdrejninger og jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at sige tak for al den opmærksomhed, jeg har fået – både i form af blomster og kram, fortæller Anders Langstrup, der er rørt over, at så mange har tænkt på ham i den hårde tid.