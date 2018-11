Bemandede legepladser er reddet

Københavns 26 bemandede legepladser og 32 offentlige toiletter er reddet.

Af Erik Fisker

Københavns 26 bemandede legepladser og 32 offentlige toiletter er reddet. Det samme er 58 medarbejdere, der stod til at blive afskediget som følge af ”budgetudfordringer” i Teknik- og Miljøforvaltningen. Bag den nye aftale står de syv partier, der også er med i budgetaftalen for 2019. Med aftalen tager partierne ansvar for at rette op på Teknik- og Miljøforvaltningens økonomi, og finder i stedet pengene på bl.a. mindre administration og færre rejser. Aftalen betyder, at den bemandede legeplads i Husumparken kan forsætte.