I brændeovns sæsonen generer røgen fra brændeovne min vejrtrækning

Af Linda Nielsen, Merløsevej 17 st. Brønshøj

Jeg har nogle lunger, der ikke har det så godt. I brændeovns sæsonen generer røgen fra brændeovne min vejrtrækning, så jeg ikke kan åbne vinduer og lufte ud, når der trænger til det. Først om natten, når brændeovnene er brændt ud, kan jeg åbne vinduer og lufte ud.

Det til trods for, at jeg bor direkte ud til Husum Parkens store grønne område uden beboelse og brændeovne. Tidligere da jeg boede et andet sted i Brønshøj var problemet det samme. Så hvis et forbud bliver vedtaget, ville det være en stor livskvalitetsforbedring og livsforlænge og så vil jeg glæde mig til også at kunne gå en aftentur.