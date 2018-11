Brønshøj Boldklubs ”Hvepse Tour 2018”

De 16 friske cyklister var: Thomas Ibsen og Benjamin Seker, Kim Madsen og Per Christensen, Jan Juul Jørgensen og Michael Manniche, Torben Mencke og Max Tørnes, Gert Godthjælpsen og Bruno Voss, Tino Persson og Jacob Johansen, Oskar Tranberg og Nicki Eerslew, Steen Jørgensen og Ole Sondrup. Foto: Christian Ove Carlsson

Som før-kamp-arrangement til Brønshøjs sidste hjemmekamp mod B93 blev der afviklet et sjovt og spændende spinning-arrangement med de gode formål både at skabe en livlig optakt til divisionskampen og økonomiske midler til divisionsholdet

Af Dorthe Brandborg

Otte friske cykelpar var hoppet på spinning-cykler og trådte ivrigt i pedalerne i en time – ivrigt fordi erhvervssponsorerne betalte kr. 100 for hver kilometer der blev tilbagelagt. Tilsammen cyklede de otte par ca. 307 km på en time. Bedst var divisionsspillerne Oskar Tranberg og Nicki Eerslew, der cyklede 41,2 km på den ene time. Men alle rytterne gjorde en stor indsats og cyklede 107.000 kr. hjem til Brønshøj. Under løbet takkede løbsspeakeren Ib Steffensen de mange privatsponsorer og erhvervssponsorer for opbakningen.