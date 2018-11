Brønshøj fortjener en Metro

Vi konservative har en vision om Metro til alle bydele i København. Også til Brønshøj, og gerne til både forbi Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Af Jakob Næsager. Gruppeformand og politisk leder, C og medlem af BR

Vi ønsker ikke, at Brønshøj og Husum skal spises af med en letbane, der vil tage plads over jorden fra de nuværende trafikanter. Det bliver svært at krydse Frederikssundsvej, hvis en letbane placeres midt på med hegn langs letbanen på langs af bydelen.

Vi er nødt til at tænke nyt, når byen vokser, og for at skabe mere plads må vi lægge den kollektive trafik ned under jorden i form af en Metro. Derfor skal der Metro under Frederikssundsvej.