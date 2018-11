Brønshøjs skarpe knive

Det er både venner, naboer, skolekammerater og løsgængere, der dyster mod hinanden til en typisk quizaften i Pilegården.

Af Erik Fisker

Selvom der selvfølgelig er ekstra gode chancer for at stryge til tops i løbet af aftenen, hvis man er en vaskeægte kloge-Åge, så er underholdningen garanteret alle deltagerne. Der er nemlig ikke bare hjernegymnastik på programmet, men også motion for lattermusklerne undervejs.

Der fire deltagere per hold og den efterhånden heftige mængde deltagere i caféen gør også præmiepuljen interessant. De 25 kr. i deltagergebyr ryger nemlig direkte i vinderpuljen, som vinderholdet kan dele.

De næste quizaftener er torsdag den 15. november og mandag den 10. december, kl. 19-21. Ingen tilmelding – man dukker bare op.