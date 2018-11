De fik penge fra Lokaludvalget

Foto: Colourbox.

I oktober blev der igen uddelt penge til lokale aktiviteter i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fået en kommunal pulje i indeværende år på i alt 1,65 mio. kr. til bydelsrelaterede dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Beløbet forventes at blive nogenlunde det samme i 2019. Lokaludvalget har i år afsat en pulje på 900.000 kr. til eksterne ansøgere og på sit sidste møde blev der bevilget tilskud til lokale aktiviteter således:

Projekter i 2018

Strikkeworkshop på Husumparkens bemandede legeplads fra Husumparkens bemandede legeplads: 4.400 kr.

Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark fra Husum Byparks Venner: 4.475 kr.

Julearrangement for seniorer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, Utterslevhuse fra Tingbjerg pensionist Center m.fl.: 15.500 kr.

3 musikarrangementer for seniorer i Kulturhuset Pilegården fra Brønshøj-Husum Aktiv-Center: 15.000 kr.

Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten inviterer ind i varmen fra Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten: 5.000 kr.

Futsal for Tingbjerg Ungdom – Kriminalpræventiv social indsats i lokalområdet fra Street Society: 18.000 kr.

2019-projekter

Fastelavn på Brønshøj Torv fra Bellahøj 21st Barking: 10.400 kr.

Netværksskabende koncertrække 2019 i Kulturhuset Pilegården fra Music House Brønshøj: 50.000 kr.

Tingbjerg spiser sammen fra Tingbjerg Pensionist Center m.fl.: 35.500 kr.

Flere ansøgninger fik afslag på støtte, blandt andet en ansøgning om 75.000 kr. i støtte til projektudvikling af Tingbjerg Kulturakademi, et 5-årigt kulturprojekt for børn og unge. Lokaludvalget fandt ikke, at aktiviteten, som den er beskrevet i ansøgningen, er tilstrækkeligt bydelsrettet set i forhold til projektets forholdsvist høje udgiftsniveau. Lokaludvalget finder det ikke i tilstrækkelig grad givet, at støtte til projektet vil komme bydelen til gode. Lokaludvalget foretrækker at støtte konkrete, realiserbare aktiviteter.

Det er en god idé at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden man sender sin ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.